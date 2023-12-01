Правительство заберет у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково»
Власти РФ намерены временно изъять у иностранных компаний право на управление аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Такой указ издал президент России Владимир Путин, пишет РБК со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.
Как говорится в публикации, право на управление аэропортом «Пулково» будет на время изъято у зарубежных компаний, для реализации этой меры правительство РФ создаст ООО «Холдинг ВВСС», который на время возьмет управление аэропортом на себя.
В документе указано, что такое решение было принято из-за угрозы «национальным интересам и экономической безопасности» для России, а также недружественных действий Вашингтона, европейских стран, а также ряда международных организаций. Поэтому в собственность «Холдинга ВВСС» переходит 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы»
Ранее немецкий холдинг Fraport AG, которому принадлежит 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, намеревался продать свою долю. Среди заинтересованных покупателей — все российские владельцы аэропортов. При этом генеральный директор Fraport предупредил о невозможности продать эти 25% как минимум до 2025 года.