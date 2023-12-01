McDonald’s изменит рецепты бургеров
The Wall Street Journal сообщил об изменении процесса приготовления «Биг Мака» в известной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.
За один раз теперь будут жарить меньше котлет, чтобы каждая лучше приготовилась, передает rbc. Салат и соленые огурцы будут добавлять более свежие, а сыр станет более плавленным. Булочки будут подавать с хаотично разбросанными семенами кунжута, что придаст им более домашний вид.
Изменения рецепта бургеров обусловлены возросшей конкуренцией на рынке. Появились новые высококлассные сети быстрого питания, такие, как Five Guys, и в McDonald’s задумались о качестве и вкусе продукции.
«Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество», – рассказали в компании.
Рецепт и способ приготовления изменится у большинства стандартных бургеров. Новую технологию уже опробовали в Австралии, и сейчас планируют распространять в США, где находится 13460 ресторанов сети.