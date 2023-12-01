Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках IPO

Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO) с 1 по 14 декабря, планирует привлечь 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ПАО "Совкомбанк" объявляет о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже. Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей", - указано в сообщении.

Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря 2023 года.

В сообщении отмечается, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере 200-219 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

"К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения", - сообщили в банке.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также российских институциональных инвесторов.

Отмечается, что действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.