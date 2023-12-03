Европейские компании выразили разочарование в санкциях против России, так как видят, как успешно и прибыльно вести бизнес в РФ могут их коллеги, которые не отказались от работы на российской территории. Об этом этом пишет издание Greek City Times.

«Большинство европейских компаний испытывают пессимизм и гнев, когда видят, какие большие дивиденды приносит ведение бизнеса в России на конкретных примерах своих более решительных коллег. Значит, ограничения против России оказались действительно из «ада», — говорится в материале издания.

Там добавили, что некоторые европейские компании, которые продолжают работать в России, сообщили о значительном росте прибыли по итогам 2022 года. Признание этой реальности может серьезно повлиять на окончательный список антироссийских ограничений, предусмотренных 12-м законопроектом о санкциях, и даже привести к его отклонению, заключил автор материала.