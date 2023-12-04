В Wildberries сообщили о хищении 385 млн рублей

Мошенники похитили у Wildberries более 385 млн руб. Всего в мошеннической схеме были задействованы 50 человек, 14 из них сейчас привлекаются к уголовной ответственности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Схема, запущенная в 2021 году, была построена на уязвимости системы оплаты на площадке. Так, мошенники открывали на ней свой магазин, наполняли его несуществующими цифровыми товарами, например, сертификатами на туристические поездки, прыжки с парашютом, обучение игре на гитаре. После этого они оформляли покупку своего товара, но оплату не производили.

Внутренняя система Wildberries фиксировала факт покупки и переводила собственные денежные средства поставщикам-мошенникам за несуществующий товар, полагая, что деньги за заказ уже поступили на счет компании. Мошенники, получив деньги на счета, обналичивали их.

Например, с помощью такой схемы супруги Беляевы оформили закупку 171 услуги на общую сумму 23 млн рублей. Суд приговорил Беляеву к условному сроку на три года, её мужа осудили на пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд обязал супругов вернуть маркетплейсу полную сумму ущерба.

Всего суды вынесли приговоры девяти мошенникам, похитившим в общей сложности более 385 млн рублей со счетов компании. Они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком от пяти лет. Ещё пятеро ждут вынесения приговора.

Эксперты и участники рынка отмечают, что схема была характерна только для Wildberries и уже не актуальна. В Wildberries отметили, что сейчас случаев подобного рода сейчас нет, а в компании продолжают усиливать информационную безопасность платформы.