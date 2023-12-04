В России 85% компаний испытывают кадровый голод. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Количество вакансий за год выросло более чем в полтора раза, а соискателей стало меньше.

Самыми дефицитными профессиями названы квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Активнее всех ищут новых сотрудников промышленные предприятия, за год число размещенных ими объявлений о вакансиях выросло более чем в 2,2 раза (+122%).