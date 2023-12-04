РБК: у 85% компаний в РФ не хватает сотрудников
В России 85% компаний испытывают кадровый голод. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Количество вакансий за год выросло более чем в полтора раза, а соискателей стало меньше.
Самыми дефицитными профессиями названы квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.
Активнее всех ищут новых сотрудников промышленные предприятия, за год число размещенных ими объявлений о вакансиях выросло более чем в 2,2 раза (+122%).
Новой реальностью на рынке в SuperJob назвали практически полное исчезновение задержек зарплат и сокращений персонала.