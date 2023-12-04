Spotify уволит 17% сотрудников на фоне замедления экономического роста
Стриминговый сервис Spotify сократит 17% персонала. Об этом в открытом письме сотрудникам на сайте компании пишет ее глава Даниель Эк.
"Экономический рост резко замедлился, а капитал стал дороже. Spotify не является исключением из этих реалий, - пояснил он. - Я принял трудное решение сократить общую численность персонала компании примерно на 17%".
Эк благодарит сотрудников за преданность делу и хорошую работу, а также за достижения компании в последние годы.
"Я понимаю, что для многих сокращение такого размера покажется удивительно большим, учитывая недавний положительный отчет о прибыли и результатах нашей деятельности", - отметил глава компании.
Численность персонала компании составляет более 9,2 тыс. человек. Операционная прибыль Spotify в 2022 году снизилась на €659 млн, чистая прибыль - на €430 млн. Число пользователей в 2023 году составило 574 млн, из них 226 млн платят за услуги.