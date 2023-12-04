Испанские СМИ подали иск на 550 миллионов евро к компании Цукерберга

Испанские газеты подали к компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) иск на 550 миллионов евро, обвинив ее в недобросовестной конкуренции на рекламном рынке. Об этом сообщает El País.

Более 80 испанских СМИ обвинили соцсети, принадлежащие компании Марка Цукерберга, в нарушении правил защиты персональных данных. К иску присоединились El País, El Mundo, Vanguardia и другие.

По версии испанских СМИ, американский технологический гигант с мая 2018-го и как минимум до июля 2023 года «массово» и «систематически» нарушал правила защиты данных, действующие в ЕС. В СМИ считают, что в итоге компания получила «ключевое преимущество в привлечении рекламных инвестиций благодаря размещению гиперперсонализированной рекламы».

По законам Евросоюза, у клиентов на территории ЕС необходимо четко спрашивать, согласны ли они на обработку их данных в рекламных целях. В своем иске издания утверждают, что компания не делала этого в ясно выраженной форме.