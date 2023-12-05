«Ведомости»: компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг
Компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг и сменила название на «Объединённые пивоварни — холдинг».
Об этом в беседе с газетой «Ведомости» рассказал президент компании Алексей Сагал.
Кроме того, в рамках ребрендинга компания сменила логотип, красную звезду сменили танками для пивоварения.
Как рассказал Сагал, смена названия является одним из условий сделки по продаже бизнеса с голландской Международной пивоваренной компанией Heineken.
В марте 2022 года Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.
В августе Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест».