Операторам разрешат поднимать цены на связь выше уровня инфляции

Согласно целевому сценарию развития, включенному в стратегию отрасли связи до 2035 года, сотовым операторам могут разрешить индексировать цены на связь выше уровня инфляции, сообщают «Ведомости».

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Правительство утвердило документ в минувший понедельник.

Он предполагает, что для реализации данного сценария операторам будет необходимо заняться развитием новых поколений связи, современных технологий.

Кроме того, им нужно будет взять на себя обязательство по строительству инфраструктуры на новых территориях. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика (речь идет о функции «режим модема» — когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth).