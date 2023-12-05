Казахстанская криптобиржа попросила россиян закрыть свои счета

В соответствии с санкциями Европейского Союза , ATAIX Eurasia не может продолжать предоставлять услуги гражданам России, лицам, проживающим там, и и юрлицам, зарегистрированным в РФ, сообщили корреспонденту Frank Media в службе поддержки биржи. Frank Media

Из сообщения ATAIX Eurasia также следует, что россиянам следует вывести свои активы со счетов, а после закрыть их до 15 декабря 2023 года. В компании заявили, что для нее это "трудное решение" и она "выражает сожаление о неудобствах, которое оно может вызвать". Газета.Ru