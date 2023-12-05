Российским нефтяникам вернули компенсации за дешевый бензин

По итогам ноября российские нефтяные компании получили 192,7 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма, который подразумевает компенсации за продажу внутри страны топлива по ценам ниже мировых. Такие данные приводятся в материалах Минфина.

Система возвратов устроена таким образом, что в ноябре производители получают средства за октябрь. На начало октября механизм предусматривал коэффициент 0,5, что означает сокращение выплат в два раза, однако власти задним числом вернули выплаты в полном объеме в связи с топливным кризисом, начавшимся в конце лета.

По итогам октября нефтяникам не выплатили ничего, поскольку в сентябре, единственном месяце, где действовал понижающий коэффициент, стоимость топлива превысила установленный демпферным механизмом уровень.

Такое решение позволило получить в октябре рекордный объем нефтегазовых доходов с начала года — 1,634 триллиона рублей. Тем не менее дефицит топлива и беспрецедентный рост биржевых цен, для снижения которых пришлось вводить временный запрет экспорта, заставил правительство пересмотреть просуществовавший лишь месяц подход.

Общий объем нефтегазовых доходов в ноябре составил 961,7 миллиарда рублей. Дополнительные доходы оказались на 117,2 миллиарда рублей ниже ожиданий. В декабре Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 362 миллиарда рублей.