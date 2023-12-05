Минфин выступил против введения монополии на спирт в РФ

Правительство и Минфин России не планируют вводить монополию на спирт или производство алкогольной продукции. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Прайм».

Ранее на пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект, который дает регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках». При обсуждении документа у Сазанова спросили, не рассматривает ли правительство возможность введения монополии государства на производство и продажу алкогольных напитков по примеру Российской империи и СССР.

«Правительство и Минфин не планирует вводить монополию на спирт или производство алкогольной продукции», — ответил он.

Говоря о Российской империи и СССР, Сазанов указал, что тогда казна пополнялась за счет прибыли от монополий и такое решение было верным, но сейчас это делается благодаря НДС и акцизам, поэтому потребности в монополиях нет.