В России могут пересмотреть правила продажи алкоголя

Депутаты Государственной думы предложили внести изменения в порядок лицензирования продажи алкогольной продукции, сообщается в законопроекте, текст которого поступил в распоряжение NEWS.ru. Согласно документу, парламентарии предложили снизить размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает смягчение наказания за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемые ими изменения направлены на легализацию розничной продажи алкогольных напитков, так как они помогут снизить барьер для входа на рынок. Помимо снижения пошлины, депутаты также предлагают смягчить наказание за нарушения в сфере продажи алкоголя в том случае, если оно было зафиксировано только на одной точке. Согласно действующим правилам, при нарушении одной точки наказываются все объекты держателя лицензии. Депутаты же считают, что в таком случае можно приостановить деятельность только одного объекта.