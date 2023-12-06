McDonald`s решилась на открытие 10 тысяч новых ресторанов по всему миру

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s заявила о планах открытия по всему миру 10 тысяч новых заведений.

В течение 3 лет, к 2027 году, количество ресторанов по всему миру должно увеличиться на 25%, до 50 тысяч. Это станет рекордом по количеству новых заведений за столь короткий период.