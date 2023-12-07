На бывшем заводе LG в России захотели собирать китайскую технику

Сеть магазинов DNS захотела арендовать бывший завод LG в Подмосковье. Об этом со ссылкой на основателя Smart Solutions и экс-топ-менеджера Vestel Гусейна Иманова сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителя отрасли, DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka, производящей телевизоры, мобильные телефоны, холодильники и стиральные машины. Распространять бытовую технику планируют эксклюзивно через магазины DNS.

Запустить производство компания намерена до конца первого квартала 2024 года. LG готова пойти на сделку, чтобы избежать передачи активов в управление государству, как это ранее произошло с Danone и «Балтикой». По данным источников «Коммерсанта», осенью Минпромторг потребовал от компании возобновить работу заводов или продать их другим игрокам, чтобы оборудование не простаивало, а предприятие платило зарплаты и налоги.

Эксперты предупреждают, что на полноценный запуск производства холодильников и стиральных машин потребуется как минимум год. Столько времени потребует переоборудование предприятия на выпуск отличной от LG техники. Быстрее всего удастся запустить сборку телевизоров, так как они их производство не так технологично и не так зависит от оригинальных запчастей.