ВЭБ хочет отсудить у британского Barclays $161 млн

Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ хочет отсудить у британского банка Barclays $160,8 млн (около 14,7 млрд рублей) за невыполнение последним условий по соглашениям о валютных свопах, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя ВЭБ.РФ, сделанное в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается иск госкорпорации к зарубежной кредитной организации.

По его словам, сделки по спорным соглашениям были прекращены досрочно в связи с введением в феврале прошлого года против ВЭБ.РФ международных санкций (госкорпорация тогда, в частности, попала под ограничительные меры США, ЕС и Великобритании), хотя изначально даты завершения валютных свопов приходились на 2023–2025 годы.

Из-за этого у Barclays возникла обязанность выплатить неустойку в пользу ВЭБ.РФ, что британский банк не отрицает, отметил представитель госкорпорации. В ходе переговоров стороны даже согласовали сумму итоговой выплаты в размере $147,8 млн. Но Barclays не может их заплатить, поскольку ВЭБ.РФ находится под санкциями.

Из-за этого корпорация решила обратиться в суд (Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск еще в мае, писал «Прайм») и требует взыскать с Barclays $147,8 млн, а также проценты в размере $6,9 млн. На заседании во вторник, 5 декабря, юристы ВЭБ.РФ попросили суд увеличить сумму процентов еще на $6 млн.