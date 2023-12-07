ВТБ запустит денежные переводы в Турцию

Банк ВТБ объявил о планах начать осуществление денежных переводов в Турцию до конца 2023 года. Это расширение географии услуг позволит клиентам отправлять деньги в более чем 20 стран мира. Заявление об этом сделал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков на инвестиционном форуме "Россия зовет!", проводимом ВТБ, пишет ТАСС.

Ожидается, что в 2024 году объем международных переводов клиентов банка превысит 200 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем показатель 2022 года, и втрое превышает результаты до введения санкций в 2021 году.