ВТБ запустит денежные переводы в Турцию

Банк ВТБ до конца 2023 года запустит денежные переводы в Турцию. Таким образом, число стран, куда клиенты ВТБ могут отправить деньги, превысит 20. Об этом заявил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"ВТБ активно расширяет географию переводов: к концу нынешнего года число доступных направлений превысит 20 стран, в том числе - Турция", - заявил банкир.

По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов клиентов банка превысит 200 млрд рублей, что почти в пять раз больше показателя 2022 года и втрое - досанкционного 2021 года.

При этом, по прогнозам ВТБ, в этом году розничные клиенты банка сделают более 330 тыс. международных переводов на сумму более 40 млрд рублей, что в четыре раза превысит результат за 2022 год. Так, с января по ноябрь клиенты ВТБ уже совершили 275 тыс. трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года по ним. Объем таких переводов превысил 36 млрд рублей.

Как уточнил Горшков, лидером по числу операций в этом году стал Таджикистан, за ним - Белоруссия и Казахстан. В пятерку популярных стран также вошли Киргизия и Узбекистан.

На сегодня ВТБ проводит переводы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и другие страны.