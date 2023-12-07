Совкомбанк рекордно повысил первоначальный взнос по льготной ипотеке

Совкомбанк принял решение о повышении размера первоначального взноса по всем программам выдачи льготных ипотек с 30% до 50%. Соответствующая информация размещена на сайте кредитной организации.

Речь идет о «Дальневосточной ипотеке», «Ипотеке для IT-специалистов», «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и о программе «Новостройка с господдержкой 2020».

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в других программах — от 15% до 40%.

Ранее сообщалось о внесении Минфином в правительство проекта постановления о повышении минимального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30%.