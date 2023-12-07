Минфин опроверг слухи о спасении «Почты России» через ФНБ

Минфин России опроверг информацию о возможном использовании ФНБ для погашения долгов «Почты России». Об этом РИА Новости сообщил собеседник агентства в финансово-экономических кругах.

«В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет средств ФНБ», — сказал источник.

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на собственные источники писали, что власти видят возможный выход из сложного положения госкомпании в том, чтобы Фонд нацблагосостояния взял на себя выплату процентов и погашение ее кредитов. По данным издания, суммарный долг «Почты России» превышает 111 млрд рублей, а на обслуживание уходит 14-15 млрд в год.

Эксперты отмечали, что ранее не было прецедентов применения ФНБ для расчетов компаний по долгам. Фонд обычно использовался для инвестиций или софинансирования отраслей. В бюджете попросту не хватает денег для прямого финансирования оператора, констатировали собеседники «Ведомостей».