Эксперты обнаружили более 6 тыс. сайтов-двойников Wildberries

Эксперты кибербезопасности компании «Солар» обнаружили 48 тыс. фейковых сайтов, прикрывавшихся связью с Wildberries

Специалисты компании «Солар», которая занимается информационной безопасностью, обнаружили более шести тысяч сайтов, использующих бренд онлайн-ретейлера Wildberries. Это часть большего списка из 48 тысяч сайтов, связанных с Wildberries, обнаруженных в интернете.

Из этих шести тысяч сайтов более 700 являются явно фишинговыми, и из них уже заблокированы 652. Мошенники чаще всего копируют бренд для организации фейковых конкурсов, а также для получения доступа к личным кабинетам пользователей маркетплейса Wildberries.