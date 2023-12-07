Индия хочет обсудить антироссийские санкции со Всемирным алмазным советом
Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что его страна хочет обсудить недавний запрет «Большой семёрки» (G7) на импорт российских алмазов со Всемирным алмазным советом. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Economic Times.
По его словам, Индия намерена подключить к обсуждению этого вопроса все заинтересованные стороны, чтобы «гарантировать, что их бизнес не пострадает».
«Уважая решение G7, мы хотели бы получить более подробную информацию о том, как такие решения будут реализовываться. У нас есть вопросы о том, что подразумевается под крупным импортером необработанных алмазов в G7 и какими полномочиями он будет обладать при определении соответствия индийского экспорта алмазов требованиям G7», — заявил Шах.
Ранее страны G7 ввели запрет на импорт алмазов из России, который начнёт действовать с 1 января 2024 года.