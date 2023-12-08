В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

У Райффайзенбанка сбой в мобильном приложении
Клиенты Райффайзенбанка жалуются на работу мобильного приложения банка, о сбоях Frank Media рассказали несколько клиентов кредитной организации.
«У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно», — сообщает банк в своем приложении.
Клиенты не могут посмотреть свои счета — они не отражаются корректно. Также клиенты не могут совершать переводы и другие операции.
«Вход в мобильное приложение сейчас может работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к сервисам «Райффайзен Онлайн» в полном объеме», — заявили в пресс-службе банка.
Один из последних сбоев у банка наблюдался в ноябре 2023 года. Тогда клиенты также жаловались на нестабильность работы приложения. Тогда в пресс-службе пояснили, что возникновение сбоя в работе приложения стало следствием внутренних технических неполадок.