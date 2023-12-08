IKEA выпустила гигантскую фрикадельку к Рождеству
Шведский бренд IKEA выпустил фрикадельки размером с индейку. Об этом сообщает New York Post.
"Она большая. Вкусная. Это настоящий рождественский шоустоппер. Представляем вашему вниманию фрикадельки IKEA размером с индейку. Узнайте, как получить одну из них в ближайшее время", — говорится на сайте компании.
Однако гигантская 4,5-килограммовая фрикаделька будет продаваться только в магазинах Великобритании. В комплекте идут фирменный брусничный джем и сливочный соус. Про вегетарианцев в IKEA тоже не забыли и создали елку из веганских митболов.
В ноябре IKEA высмеяла Balenciaga и выпустила юбки-полотенца за €16. Мебельный бренд присоединился к пользователям социальных сетей, высмеивая Balenciaga за выпуск юбки-полотенца стоимостью $925 в своей последней коллекции.
"Представляем новое полотенце-юбку ВИНАРН, необходимую для весенних образов 2024 года", — сообщил представитель бренда.