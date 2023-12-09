Стало известно об открытии крупнейшего в России магазина с товарами Adidas

Крупнейший в России магазин с товарами Adidas площадью более 1 тыс. квадратных метров открывается сегодня в Москве, там также будут представлены товары Adidas Originals и Reebok, следует из данных российской мультибрендовой сети магазинов спортивной одежды и обуви Sport Point.

Сообщается, что 9 декабря 2023 года на месте магазина Adidas в Outlet Village Белая Дача мы открывается магазин ASP – самый крупный магазин с продукцией Adidas в России, передает РИА «Новости».