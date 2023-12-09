В Москве открыли первый магазин ASP с ассортиментом брендов Adidas и Reebok

Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открыли в Москве в субботу, сообщил ТАСС руководитель отдела маркетинга компании Lestate (развивает сеть ASP) Илья Комиссаров.

Ранее он сообщал агентству, что магазин ASP откроется 9 декабря в аутлете "Белая дача".

"В 10:00 магазин открыл свои двери, работает в штатном режиме", - сказал Комиссаров сегодня.

Сеть доставки суши ответила на обвинения УФАС в использовании непристойностей

Общая торговая площадь объекта составляет 1,014 тыс. кв. м. Магазин сохранил состав брендов - это только Adidas и Reebok.

"Сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет незначительно расширяться, но количество брендов останется неизменным", - указал собеседник агентства.

Руководитель отдела маркетинга Lestate добавил, что компания планирует открытие новых магазинов, однако даты открытий и локации новых торговых объектов пока не раскрываются.

15