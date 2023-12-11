На Украине сообщили о недостаточной генерации электричества

Генерация электроэнергии на Украине пятый день подряд не покрывает потребление, страна вынуждена привлекать аварийную помощь из-за рубежа. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В энергосистеме дефицит мощности. Причина - недостаточный объем генерации на фоне высокого потребления в стране. <...> Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден с 7 декабря ежедневно привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что будет получена помощь из Польши и Румынии. Также Украина планово импортирует электроэнергию из Молдавии, Румынии и Словакии. Экспорт отсутствует.

В "Укрэнерго" пояснили, что возможности электростанций по увеличению генерации электроэнергии сильно ограничены: утром три энергоблока не включились в работу в запланированное время из-за продления срока аварийного ремонта, еще на нескольких блоках ТЭС идут плановые ремонтные работы. В компании добавили, что с утра потребление электроэнергии уже превышает прогнозный уровень на 2,2%.

Как сообщило позже Минэнерго Украины в Telegram-канале, после ремонта введены в работу два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, однако еще один блок теплоэлектростанции вышел в аварийный ремонт.

По данным "Укрэнерго", на утро 11 декабря без света остаются порядка 490 населенных пунктов, из них 70 - в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях из-за непогоды. Из-за повреждений в электросетях в Киеве без электричества более 100 потребителей. В свою очередь в Минэнерго добавили, что по техническим причинам отключилась межгосударственная воздушная линия 220 кВ с Венгрией. Сейчас ведется проверка линии и поиск места повреждения.