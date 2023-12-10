Huawei запустит первый завод во Франции в 2025 году
Первый зарубежный завод Huawei будет построен во Франции
Заместитель генерального директора французского филиала Huawei, заявил, что первый зарубежный завод Huawei будет завершен во Франции и, как ожидается, начнет производство к концу 2025 года.
Фактически, в 2020 году компания Huawei объявила, что построит новый завод в Брюмате, Восточный регион, для производства продуктов для сетей мобильной связи и предоставления технических решений европейским клиентам.
В коммюнике указано, что завод расположится в бизнес-парке в Бруммарте, провинция Нижний Рейн, на площади около 8 гектаров. В проект планируется инвестировать около 200 миллионов евро, а годовой объем производства оценивается в 1 миллиард евро. Первоначально будет создано 300 прямых рабочих мест и 500 долгосрочных рабочих мест.
Согласно сообщениям, продукция, производимая новым заводом, будет в основном поставляться в европейский регион, обеспечивая полный охват сквозной производственной цепочки, включая НИОКР, продажи, закупки, производство, логистику и услуги. Представитель Huawei сообщил, что завод будет производить компоненты для базовых станций 4G и 5G, включая чипсеты и материнские платы.
Компания Huawei вышла на французский рынок в 2003 году и на данный момент основала шесть исследовательских центров и глобальный центр дизайна в Париже.