"Русал" может закрыть нерентабельные заводы
"Русал" может заморозить или закрыть несколько предприятий из-за ухудшения экономического положения и роста налогов.
Несколько предприятий компании уже работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации.
"Ряд предприятий "Русала" уже сегодня работают на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности. Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия. В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и ещё до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах", - отмечается в сообщении.