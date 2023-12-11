«Русал» может закрыть нерентабельные заводы

"Ряд предприятий "Русала" уже сегодня работают на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности. Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия. В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и ещё до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах", - отмечается в сообщении.