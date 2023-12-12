Российские курьеры получат дополнительные выплаты

Российские ретейлеры собираются ввести специальные условия и дополнительные набавки для своих курьеров в пиковый сезон. Речь идет о новогодних праздниках, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли.

В частности, сеть магазинов «Вкусвилл» введет праздничную надбавку для курьеров. Она будет активна с 25 декабря по 7 января. Надбавка не будет действовать лишь 1 января, поскольку в этот день за все доставленные заказы начислят выплаты по двойному тарифу. Ретейлер отметил, что компания старается поддерживать своих партнеров дополнительной финансовой мотивацией в условиях ухудшения ситуации на дорогах, роста трафика и загрузки в предпраздничные и праздничные дни. Аналитики предполагают, что объем выплат компании по надбавкам составит более 100 миллионов рублей.

По словам вице-президента по операциям «Сбермаркета» Айдара Исхакова, компания уже прибегла к повышенным тарифам, специальным условиям и стимулирующим акциям для увеличения дохода курьеров. Он уточнил, что в столице при выполнении условий сервиса можно заработать в 1,5-2 раза больше, чем в обычные дни.

Дополнительные выплаты ввели и для сотрудников Lamoda, говорится в публикации. В компании заявили, что с октября по январь в ней действует надбавка для торговых представителей. Также работа в официальные праздничные дни идет с оплатой в двойном размере, указали в фирме.

В сервисе доставки «Лента Онлайн» тоже сообщили о планах ввести дополнительные выплаты период повышенного спроса.