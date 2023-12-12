Zara извинилась за скандальную фотосессию с манекенами

Модный бренд Zara выразил сожаление по поводу рекламной кампании с завернутыми в белое манекенами, которую пользователи посчитали намеком на события в Газе, и назвал произошедшее «недоразумением». Об этом пишет РИА Новости.

«К сожалению, некоторые покупатели сочли оскорбительными эти изображения, которые теперь удалены, и увидели в них нечто далекое от того, что было задумано при их создании. Zara сожалеет об этом недоразумении, и мы подтверждаем свое глубокое уважение ко всем», — говорится в сообщении бренда, размещенном в соцсетях.

Ранее пользователей соцсетей возмутила реклама новой коллекции Atelier. На одном из рекламных фото были изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой — бюст, лежащий на полу, на третьей — манекен без рук.

Пользователи соцсетей сочли это намеком на тела погибших в секторе Газа, завернутые в саваны. В аккаунте Зары в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация) были размещены десятки тысяч комментариев, многие из которых были с палестинскими флагами, а хештег #BoycottZara был в тренде на платформе обмена сообщениями X, отмечает Reuters.

При этом в компании Inditex (ITX.MC), владеющей брендом Zara, заявили, что коллекция была задумана в июле, а фотографии были сделаны в сентябре, задолго до резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС совершило массированную атаку на Израиль, взяв заложников. В ответ на эти действия, власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале наземной операции против сектора Газа.