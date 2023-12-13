Россия в два раза увеличила экспорт газа в Азию

«Российские производители сжиженных углеводородных газов (смесь используются преимущественно в качестве моторного топлива — прим. URA.RU) за 10 месяцев 2023 года увеличили поставки в страны Азии в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов превысило один миллион тонн», — указано в исследовании, передают «Ведомости».