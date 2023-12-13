Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%

«Сбор за взлет-посадку для самолетов на внутренних линиях (кроме рейсов в Москву) впервые с 2019 года вырастет на 20%, до 433 рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы. На 20% вырастет сбор за обеспечение авиационной безопасности — до 397 рублей, на 21% — за пользование терминалом „Пулково-1“, до 115 рублей с пассажира», — пересказывает проект «Комерсантъ».