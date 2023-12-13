Международную сертификацию российских цистерн назвали невозможной

Ассоциация «Спецавтопром» попросила вице-премьера Марата Хуснуллина отложить сроки возобновления обязательной сертификации автоцистерн и прицепов цистерн по международным стандартам, что должно случиться 1 марта 2024 года. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщают «Ведомости».

Авторы обращения указывают, что выполнить требования соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) российские производители попросту не имеют возможности. В стране нет общей концепции применения этих правил, нормативной базы и даже критериев для аккредитации испытательных лабораторий.

Также ассоциация отмечает, что санкционные ограничения против российских перевозчиков делают бессмысленным выполнение требований европейского соглашения. На дороги стран ЕС эти цистерны не пустят, а в России иные требования безопасности.

В свою очередь, эксперты указывают, что ни одна из выпускаемых в настоящее время в России цистерн не соответствует нормам ДОПОГ и, если возобновить обязательную сертификацию, производство попросту остановится.