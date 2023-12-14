Российским производителям продуктов запретят уменьшать упаковки

Производителям запретят уменьшать упаковки
Производителям запретят использовать упаковку уменьшенного объема — 900 мл или девять яиц. Разрешены будут только стандартные с округленными значениями. Об этом сообщают «Известия».
Такие изменения содержатся в техрегламенте «О безопасности пищевой продукции», поправки в который готов рассмотреть Минпромторг. Речь идёт о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле. Производителей таких продуктов обяжут использовать только стандартную упаковку весом в 200 г, 500 г, либо объемом 1 л, 2 л.
В начале ноября Генпрокуратура добилась внесения в ГОСТ требований к производителям об объёмах фасовки социально значимых продуктов — они предписали выпускать их в стандартизированной упаковке. Однако таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компания изготавливает продукцию по стандарту, а если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.
По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, рассматриваемая мера позволит отчасти исправить ситуацию, даст потребителям ориентиры при выборе социально значимых продуктов.
Однако участники рынка объясняют уменьшенную упаковку стремлением вывести новые интересные продукты, а также сделать их более доступным для потребителей. Кроме того, они отметили, что переход на новые правила потребует замены и перенастройки производственных линий, что займет от 12 до 15 месяцев.