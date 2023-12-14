Специалист Meta* по инклюзии украла 4 млн долларов ради «роскошной жизни»
Экс-специалист соцсети Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) по глобальной стратегии разнообразия Барбара Ферлоу-Смайлс признала себя виновной в мошенничестве и краже у компании более четырех миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.
Федеральные прокуроры пришли к выводу, что Ферлоу-Смайлс создала «тщательно продуманную схему», включавшую подставных поставщиков и откаты, чтобы финансировать свой «роскошный образ жизни». При этом на своей должности она отвечала за разработку и реализацию инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности среди сотрудников.
Прокуроры заявили, что 38-летняя Ферлоу-Смайлс заставляла свою компанию платить за товары и услуги, которые на самом деле никогда не предоставлялись, а затем люди, якобы оказавшие эти услуги, платили ей откаты. В число этих лиц входили ее друзья, родственники, бывшие стажеры с предыдущей работы, няни, стилист-парикмахер и ее преподаватель в университете.
Приговор Ферлоу-Смайлс будет вынесен 19 марта. Она освобождена под залог в пять тысяч долларов.
Ранее один из руководителей обанкротившейся криптобиржи FTX - Райан Саламе — признал себя виновным по делу о махинациях и нарушениях при финансировании политиков. Прокуроры заявили, что Саламе продвигал интересы FTX посредством незаконной кампании политического влияния. Он согласился выплатить 1,5 миллиарда долларов.
До этого вину также признали его коллеги Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх.