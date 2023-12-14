В России запретят продавать яйца по девять штук и молоко по 900 мл

Производителям некоторых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема, сообщают «Известия». Разрешены будут только стандартные объемы с округлениями. Так, например, с витрин пропадет тара с яйцами по девять штук и пакеты с молоком, вмещающие 900 мл, а не один литр.

Поправки будут внесены Министерством промышленности и торговли в регламент «О безопасности пищевой продукции». Речь идет лишь о социально значимых продуктах, в числе которых сахар, подсолнечное масло, молоко и другие. Таким образом власти рассчитывают бороться с манипулированием со стороны производителей, которые пытаются незаметно уменьшать объем товара.

Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шринкфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя, — рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.