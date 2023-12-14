Госдума ввела штрафы за нарушения в подаче данных об опасных отходах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании закон о штрафах за нарушение порядка представления информации в федеральную государственную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.
Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 8.5.3, которая содержит санкции за непредставление информации для включения в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности или нарушение порядка представления такой информации. По ней, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Эти же санкции будут распространены и на случай несвоевременного представления информации.
Также новыми положениями дополняется ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). По ним за нарушение сроков или периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов либо размещение в указанной системе недостоверной информации или информации не в полном объеме вводится штраф для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц установлен в размере от 70 тыс. до 150 тыс. руб. Штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей будет грозить должностному лицу федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти региона или местного самоуправления за нарушение сроков или периодичности размещения информации в информационной системе учета твердых коммунальных отходов.
Еще одна новая статья содержит санкции за нарушение требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов. В ней, в частности, предусмотрены штрафы за невыполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта при выводе его из эксплуатации. Штраф для должностных лиц предусмотрен в размере от 20 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение установлен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.