Российской структуре Papa John`s грозит банкротство

Российской структуре Papa John`s угрожают банкротством
Российской структуре американской сети пиццерий Papa John`s компании «4 Папас» грозит банкротство. Банкротства добиваются два российских предпринимателя, сообщает «Коммерсант».
Ранее двум индивидуальным предпринимателям удалось через суд взыскать с компании долги за аренду используемых помещений. В 2022 году с «4 Папас» было взыскано $273 тыс. за аренду помещений на Измайловском бульваре в Москве, хотя бизнесмены требовали $310 тыс.
Теперь Арбитражный суд Москвы принял к производству новые заявления о банкротстве «4 Папас».
В Papa John`s не согласны с действиями контрагентов, называя их действия незаконными, кроме того, они расцениваются «как преступление». Компания безуспешно пыталась в апелляции оспорить принятие заявления о банкротстве. Сейчас она обратилась в полицию Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
В марте 2022 года Papa John`s International приостановил поддержку бизнеса в России. Весной 2023 года руководство российского подразделения заявило, что продолжит работать в стране обособленно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд.