Названа главная проблема для российских работодателей в 2023 году

В текущем году главной проблемой российских работодателей оказался наем сотрудников. В этом признался 71 процент опрошенных компаний, свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, на которые ссылается РБК.

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Большинство (62 процента респондентов) назвали причиной дефицита соискателей геополитическую напряженность, больше половины (52 процента) также отмечали отсутствие профильных специалистов с навыками под задачи бизнеса. Около 46 процентов работодателей связывали проблемы с поиском нужного сотрудника с демографическими проблемами. Сильнее всего это проявилось в отрасли добычи и переработки ископаемых.

Чаще всего с проблемами при найме также сталкивались сферы товаров повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods, или FMCG) и отельно-ресторанный бизнес (HoReCa). Большинство компаний заметили, что сроки найма увеличились на 6-10 дней.

Решать возникающие проблемы 54 процента компаний готовы при помощи увеличения бюджета на фонд оплаты труда. Кроме того, работодатели намерены фокусно работать над удержанием персонала и привлекать их гибкими условиями труда — например, предлагать удаленную работу.