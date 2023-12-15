ММК озеленит родной Магнитогорск на 50 миллионов рублей

ПАО «ММК» в течение пяти лет, в период с 2024-го по 2028 год, направит на озеленение родного Магнитогорска (Челябинская область) 50 миллионов рублей – в соответствии с утвержденной на предприятии программой. Высадка деревьев за счет средств ММК ведется в Магнитогорске уже много лет. С 2018 года предприятие озеленяет муниципалитет, увеличивает площади зеленых насаждений в городе на регулярной основе – по принятой на комбинате программе озеленения Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах. В рамках всероссийской акции «Сад памяти - сад жизни», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в парке у Вечного огня при поддержке ММК высадили 75 остролистных кленов. Всего за эти годы за счет средств ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было высажено 10 тысяч 560 деревьев и кустарников, расходы на эти цели составили почти 50 миллионов рублей. В рамках программы подрядчики предоставляют трехлетнюю гарантию на приживаемость деревьев и кустарников, а ПАО «ММК» оплачивает полив, уход и внесение удобрений в течение трех лет с момента посадки, сообщили в управлении информации и общественных связей комбината.