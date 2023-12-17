Кто в России богатеет от роста цен на яйца

Жители России начали замечать повышение стоимости яиц в торговых точках страны. Власти РФ уже проводят проверку по вопросу роста цен на продукцию. Издание Life выясняло, кто в России является крупнейшим производителем яиц и получает выгоду от роста цен на продукт.

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В таком списке числятся птицефабрики «Синявинская», «Роскар», «Волжанин», «Свердловская» и «Окское».

Первая из них является лидером отрасли. Она базируется в Ленинградской области. Ежегодно птицефабрика производит свыше полутора миллиардов яиц. В прошлом году эта фирма принесла свыше 10 миллиардов рублей прибыли «грязными» и 1 миллиард «чистыми», говорится в публикации. Птицефабрика «Роскар» по итогам прошлого года принесла свыше 11 млрд рублей прибыли «грязными и 1,5 млрд «чистыми», птицефабрика «Волжанин» — 9 млрд рублей прибыли «грязными» и 1 млрд «чистыми», птицефабрика «Свердловская» — 8,5 млрд рублей прибыли «грязными» и 338 млн «чистыми», птицефабрика «Окское» — 7,5 млрд рублей прибыли «грязными» и 1,2 млрд «чистыми», пишет издание.

Рейтинг крупнейших производителей ежегодно публикуется Росптицесоюзом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к проверкам. У компаний-производителей был запрошен расклад по стоимости куриных яиц.