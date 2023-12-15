Raiffeisen работает над сворачиванием бизнеса в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) поддерживает контакт с властями по вопросу сворачивания бизнеса в России. Так в пресс-службе банка прокомментировали ТАСС сообщения СМИ о требовании австрийских властей убрать RBI из украинского черного списка "спонсоров" РФ в обмен на одобрение нового пакета антироссийских санкций.

"Что касается бизнеса в России, RBI продолжит осуществлять операции, которые приведут к продаже или выделению [из состава группы] Raiffeisen Russia в рамках местных и международных законов", - заявил представитель организации.

В банке отметили, что RBI поддерживает контакт "с соответствующими регуляторами и властями".