Силуанов пообещал заговорить на татарском

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе годовой коллегии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова заявил, что уже более 10 лет приезжает в Казань на итоговое финансовое совещание и скоро начнет читать доклады на татарском языке. Об этом пишет «Бизнес Online».

«Скоро начну, как и ваши коллеги, часть докладов читать на татарском языке», — пошутил он.

Глава ведомства также похвалил президента республики, отметив, что бюджетная ситуация в Татарстане одна из лучших в России. Особенно сильно российского министра удивило отсутствие просроченной дебиторской задолженности в Татарстане, чего не скажешь о других субъектах РФ.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты Бурятии и Ингушетии за январь-октябрь по сравнению с прошлым годом упали на 6,4 и 36,6 миллиарда рублей соответственно.