В ЦБ рассказали, как чувствуют себя российские подсанкционные банки
Российские банки, против которых были введены санкции, продолжают свою деятельность без каких-либо проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, риски их неустойчивости не фиксируются. Организации научились адаптироваться к новым условиям и получать прибыль в условиях ограничений, передает ТАСС слова главы ЦБ.
Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать. Это первое. Адаптируют свою бизнес модель к новым рыночным условиям, показывают прибыльность, — констатировала Набиуллина.
Нет никаких оснований полагать, что дела у этих банков сложатся каким-то принципиально другим образом, добавила она. Вместе с тем глава ЦБ выразила уверенность, что даже при появлении новых проблем они смогут адаптировать свои бизнес-модели.