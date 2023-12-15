В ЦБ рассказали, как чувствуют себя российские подсанкционные банки

Российские банки, против которых были введены санкции, продолжают свою деятельность без каких-либо проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, риски их неустойчивости не фиксируются. Организации научились адаптироваться к новым условиям и получать прибыль в условиях ограничений, передает ТАСС слова главы ЦБ.