Maersk приостанавливает перевозки по Красному морю

«После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления. <...> Недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе <...> представляют серьезную угрозу безопасности моряков», — сообщил представитель компании.