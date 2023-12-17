Доля западных банков в России упала до уровней холодной войны

Вложения западных банков в Россию упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до распада Советского Союза, сообщает агентство Bloomberg. Санкции ограничивают бизнес, и Запад уступает позиции китайским кредиторам, получающим выгоду от резкого увеличения доли торговли, номинированной в юанях.

Китайские банки, вероятно, будут играть как минимум такую же роль, как и западные банки до украинского конфликта, в качестве якоря стабильности и посредника во внешней торговле. Западным банкам придется быть еще более избирательными в условиях дальнейшего снижения объемов внешней торговли, — заявил экономист Руслан Гадеев.

По оценкам аналитиков Raiffeisen Bank International AG, банки из Европы и США в этом году будут иметь в России менее $60 млрд по сравнению с примерно $40 млрд в конце 1980-х годов и $10 млрд в начале текущего десятилетия.

Трансформация банковского рынка отражает растущий раскол между Россией и западными странами после санкций и торговых перебоев, которые являются следствием санкций, введенных после начала СВО. Это также показывает успех Китая в представлении себя в качестве альтернативного финансового центра и получении прибыли от перехода России на азиатские торговые пути.