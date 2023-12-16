CMA CGM приостановила контейнерные перевозки по Красному морю

"CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда, происходящие в регионе Красного моря. <...> Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет. В связи с этим мы решили проинструктировать все контейнеровозы CMA CGM в этом районе, которые должны пройти через Красное море, достичь безопасных районов и приостановить свое плавание", - говорится в сообщении.

Центральное командование ВС США заявило, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил БПЛА, который "нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.