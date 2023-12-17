Украина исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение приостановить статус австрийской группы кредитных организаций Raiffeisen Bank International (RBI) как «международного спонсора войны». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В пресс-службе пояснили, что статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.

Отмечается, что НАПК тщательно отслеживает деятельность западных фирм на российском рынке. Компании, которые не ушли из России по тем или иным причинам, попадают в черный список агенства.

В частности, в марте 2023 года в перечень был внесен Raiffeisen Bank. В агентстве пояснили, что организация якобы в полной мере воспользовалась уходом конкурентов, заняла высокие позиции в российском банковском сегменте.

Ранее сообщалось, что Киев исключил компанию по производству бумаги Mondi из списка «спонсоров войны».